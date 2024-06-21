Вступление в ЕС: Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Евросоюзом

Делегацию для переговоров о вступлении с ЕС возглавила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В пятницу, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с Европейским Союзом. Документ был опубликован на сайте Главы государства.

У склад делегації увійшли:

СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна – Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, глава делегації – головний переговірник

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович – Перший заступник Голови Верховної Ради України (за згодою)

БЕРЕЖНА Тетяна Василівна – заступник Міністра економіки України

БІГУН Надія Валеріївна – заступник Міністра економіки України

ВЕРНЕР Ігор Євгенійович – Голова Державної служби статистики України

ВИСОЦЬКИЙ Тарас Миколайович – перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

ВОРОБЕЙ Світлана Іванівна – заступник Міністра фінансів України

ГОЛОВНЯ Віталій Олександрович – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

ГРИНЧУК Світлана Василівна – заступник Міністра енергетики України

ДЕРКАЧ Сергій Анатолійович – заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

ДРАГАНЧУК Юрій Олегович – заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції

ЖОВКВА Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України

ІЛЬКОВ Олександр Михайлович – генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

ІОНАН Валерія Едуардівна – заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

КАЧКА Тарас Андрійович – заступник Міністра економіки України – Торговий представник України

КИРИЛЕНКО Павло Олександрович – Голова Антимонопольного комітету України

КІНДРАТІВ Віталій Зіновійович – заступник Міністра економіки України

КУДРЯВЕЦЬ Євген Володимирович – перший заступник Міністра освіти і науки України

КУЗЬО Володимир Вікторович – заступник Міністра економіки України

ЛІБАНОВ Максим Олександрович – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

МАРЧЕНКО Марія Василівна – заступник Керівника Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України

МУДРА Ірина Романівна – Заступник Керівника Офісу Президента України

НЕМЧІНОВ Олег Миколайович – Міністр Кабінету Міністрів України

НІКОЛАЙЧУК Сергій Анатолійович – заступник Голови Національного банку України (за згодою)

ПЕРЕБИЙНІС Євген Петрович – заступник Міністра закордонних справ України

ПОСТОЛОВСЬКА Ірина Олександрівна – заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції

СЕРГЄЄВ Олексій Олексійович – заступник Міністра внутрішніх справ України

СЛОБОДНІЧЕНКО Марина Костянтинівна – заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції

СОБОЛЕВ Олексій Дмитрович – заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

СТРІЛЕЦЬ Руслан Олександрович – Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

СУГАК Людмила Петрівна – заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції

УЛЮТІН Денис Валерійович – перший заступник Міністра фінансів України

ЧЕНЦОВ Всеволод Валерійович – Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії

ЯРЕМЕНКО Ігор Олександрович – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

«2. Дозволити главі делегації вносити в установленому порядку зміни до складу делегації України, розподіляти обов'язки між її членами, залучати до участі в роботі делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів, технічних працівників.

3. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу (додаються, для службового користування).

4. Кабінету Міністрів України забезпечити:

формування та затвердити персональний склад робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу за відповідними розділами переговорної рамки Європейського Союзу, передбачивши залучення до складу таких груп представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції, а також членів Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народних депутатів України, які є членами комітетів Верховної Ради України, до відання яких віднесено питання, що стосуються відповідних розділів переговорної рамки (за згодою);

усебічне опрацювання переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу із залученням представників громадськості та бізнес-середовища;

фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу», - йдеться у тексті указу.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, когда Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины.

Еще известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

Добавим, Ольга Стефанишина назвала следующие шаги после начала переговоров с ЕС.

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