Массированная атака по Украине: повреждены энергообъекты в двух регионах, пострадали энергетики

Атакованы объекты в Запорожской и Львовской областях.

Ночью россия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, в результате чего пострадали объекты «Укрэнерго». Ранения получили два энергетика. Об этом сообщает Укрэнерго.

Повреждения получило оборудование компании в Львовской и Запорожской областях.

В Запорожье в результате атаки ранены два энергетика. Их доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время идет осмотр поврежденного оборудования и ремонтно-аварийные работы.

Как сообщает Минэнергетики, при обстреле в восточном регионе отключалась воздушная линия электропередачи, в результате чего снизилась нагрузка на генерирующем объекте.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что рф нанесла ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры в области. Как следствие – возник пожар.

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