Польща розглядає повне закриття кордону з Білоруссю: що відомо

Зокрема, Варшава вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів.

У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю. Зокрема, Варшава вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24.

«Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад», — вказав Сікорський.

Він зазначив, що, наприклад, «фіни закрили прикордонні переходи з рф і катання закінчилося».

За його словами, те, що відбувається на нашому східному кордоні, «наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб».

Міністр підкреслив, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Сікорський зазначив, що «ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми».

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