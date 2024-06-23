Члены самой богатой семьи Великобритании получили приговоры за эксплуатацию слуг

Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании — Хиндуджа — за эксплуатацию людей из Индии в своем имении в Женеве.

Фото: Getty Images

Четверо членов самой богатой семьи в Великобритании получили тюремные сроки за эксплуатацию персонала, привезенного из Индии для работы на своей вилле в Женеве. Об этом сообщают Guardian и BBC.

Отмечается, что Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны швейцарским судом виновными в эксплуатации и нелегальном трудоустройстве и приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до четырех с половиной лет.

По более серьезному обвинению в торговле людьми они были оправданы.

Адвокаты, представляющие подсудимых, заявили, что намерены подать апелляцию на это решение.

В чем обвиняют семью

Трое рабочих, приехавших из Индии, утверждают, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов) за 18-часовой рабочий день – менее десятой части суммы, предусмотренной швейцарским законодательством, – и конфисковала их паспорта. Они также утверждали, что семья редко позволяла им выходить из дома.

В ходе судебного процесса прокуроры утверждали, что семья тратила больше на собаку, чем на прислугу.

Адвокаты семьи Хиндуджа отмечали, что работники получали достаточно льгот, не были изолированы и могли свободно покидать виллу.

Работники «были благодарны индусам за то, что они предложили им лучшую жизнь», - отмечал господин Ассаэль.

Старшие члены семьи, обоим за 70 лет, не явились на судебные заседания из-за плохого состояния здоровья. Аджай и Намрат присутствовали на суде, но не услышали приговор.

После вынесения приговора обвинение попросило немедленно выдать ордер на арест младшего из супругов Хиндуджа, но судья отказал в этом. Защита заявила, что Камаль Хиндуджа сейчас находится в больнице в Монако, а трое других членов семьи – у его кровати.

Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group — транснациональной группой, занимающейся нефтью, газом и банковским делом. Также семья имеет отель Raffles в Лондоне. Совокупное состояние семьи оценивают примерно в 37 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 47 млрд долларов).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.