Как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии: разъяснение ПФУ

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии.

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги внутри социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа.

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением КМУ от 27.07.1998 №1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии».

Для определения обязательного процента платежа необходимо:

вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

поделить среднемесячный совокупный доход на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;

разделить доход на одного человека на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия;

разделить полученный результат на 2, а затем умножить на 15%.

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