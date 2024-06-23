Как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии: разъяснение ПФУ

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии.
Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги внутри социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа.
Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением КМУ от 27.07.1998 №1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии».
Для определения обязательного процента платежа необходимо:
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