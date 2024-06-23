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В Италии планируется усилить борьбу с эксплуатацией трудовых мигрантов

13:19, 23 июня 2024
По меньшей мере, каждый четвертый работник сельского хозяйства в Европе является мигрантом.
В Италии планируется усилить борьбу с эксплуатацией трудовых мигрантов
Иллюстративные фото, источник - Associated Press
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В Италии намерены ужесточить борьбу с эксплуатацией трудовых мигрантов. Об этом отметила министр труда Италии Марина Кальдероне, сообщает Politico.

«Мы увеличили количество трудовых инспекторов и в течение года сможем удвоить количество проверок по сравнению с проводимыми в последние годы», – заявила Кальдероне.

Ответный шаг был сделан после смерти гражданина Индии Сатнама Сингха, работника фермы, которого, как утверждается, работодатель оставил на дороге в сельской местности Латина, недалеко от Рима, после того, как ему оторвало руку в результате несчастного случая на производстве.

Этот инцидент был широко осужден политиками и профсоюзами.

Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида заявил, что это трагедия, которая не должна оставлять нас равнодушными и на которую необходимо пролить полный свет. Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мэлони «находится на передовой… в борьбе со всеми формами трудовой эксплуатации», добавил он.

Издание указывает, что, по меньшей мере, каждый четвертый работник сельского хозяйства в Европе является мигрантом. Возглавляемая мафией эксплуатация нелегальных мигрантов распространена в Италии, где она называется «капоралато».

Марина Кальдероне отметила, что благодаря «разведанным и перекрестным ссылкам на данные мы сможем составить карту происходящего на полях и сможем вмешаться». Она добавила, что интенсификация сплошных проверок будет наблюдаться с каждым днем.

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