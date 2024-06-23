Графіки відключень світла 23 червня почнуть застосовувати раніше

Графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень раніше. Про це повідомила ДТЕК.

Так, за вказівкою Укренерго графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Раніше повідомлялося, що відключення світла діятимуть лише ввечері — з 19:00 до 23:00

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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