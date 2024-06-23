Избиение бывшего военнослужащего в Киеве: 17-летнему юноше сообщено о подозрении

Парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу.

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, совершившему нападение на бывшего военного 32 ОМБр Александра в Киеве, когда тот гулял со своей собакой. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Нападающим оказался 17-летний парень. Он студент колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

«На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал», — говорится в сообщении

Юноше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью.

Нападающему грозит штраф от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

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