Бесплатное протезирование для военнослужащих: какие документы нужны

Компенсация протезирования возможна как в Украине, так и за рубежом, если нет соответствующих средств протезирования в нашем государстве.

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При необходимости получить протез в Украине можно безвозмездно по государственной программе, которая реализуется Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. Первоначально протезирование осуществляется военнослужащим, защищавшим Родину. В Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснили особенности протезирования для военнослужащих.

Кто имеет право на бесплатное протезирование

На бесплатное протезирование имеют право следующие категории лиц:

военнослужащие (резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военнослужащие военных прокуратур;

лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГНС, Гостаможслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной пенитенциарной службы, других образованных в соответствии с законами военных формирований;

лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах и в период ее проведения;

работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах и в период ее проведения;

лица, которые в период военного положения в Украине или отдельных ее местностях во время службы, трудовой и иной деятельности, находясь непосредственно в районах и в период проведения военных (боевых) действий, получили ранения, контузию, увечье или заболевание в результате военной агрессии Российской Федерации против и потеряли функциональные возможности конечности или конечностей непосредственно при участии в таких мероприятиях.

Сколько раз военнослужащий может воспользоваться правом бесплатного протезирования

Государственная помощь на протезирование проходит путем предоставления денежной помощи. Право на получение денежной помощи на протезирование и/или ортезирование конечности может быть использовано участником боевых действий:

один раз в пять лет для протезирования верхней конечности;

один раз в шесть лет для протезирования/ортезирования нижней конечности;

два раза в год для обеспечения вкладышами из силиконовой или гелевой композиции для культей верхних и нижних конечностей.

Что включает денежное пособие для протезирования

Денежная помощь включает оплату расходов на:

протезирование и/или ортезирование изделиями повышенной функциональности, вкладыши из силиконовой или гелевой композиции для культей верхних и нижних конечностей, замену приемной гильзы (куксоприемника) и их послегарантийный ремонт;

проезд (кроме билетов для проезда в вагонах 1 класса и бизнес-класса), проживание (кроме номеров повышенной комфортности) и питание за границей участника боевых действий и его сопровождающего лица (при необходимости);

услуги переводчика (при необходимости).

Компенсация протезирования возможна как в Украине, так и за рубежом, если нет соответствующих средств протезирования в нашем государстве.

Размер денежной помощи

Размер денежной помощи на протезирование и/или ортезирование конечности изделиями повышенной функциональности по отсутствующим в Украине технологиям изготовления без учета налога на добавленную стоимость не может превышать 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент заключения договора.

Размер денежной помощи на протезирование и/или ортезирование конечности специальными изделиями для занятий спортом без учета налога на добавленную стоимость не может превышать 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент заключения договора.

Перечень необходимых документов для получения услуги бесплатного протезирования

Участник боевых действий или его законный представитель должен подать лично или почтой в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью или его территориального отделения по месту жительства/нахождения:

заявление;

копию паспорта гражданина Украины;

копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документов с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

решение военно-врачебной комиссии или заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости протезирования и/или ортезирования;

справку с места работы (для работников предприятий, учреждений, организаций, получивших ранения, контузию, увечье или заболевание во время военной агрессии Российской Федерации против Украины);

извлечение из истории болезни;

фото- и видеоматериалы относительно состояния культи и имеющегося объема движений;

выписку из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), выданную командиром воинской части (начальником территориального подразделения), или копию другого документа со сведениями об участии в антитеррористической операции, для военнослужащих, которым не установлена ​​инвалидность.

Срок рассмотрения документов

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью или его территориальное отделение в течение 10 рабочих дней с даты получения (поступления по почте) указанных документов и материалов прорабатывает их.

Если к заявлению добавлены не все документы, указанные в настоящем пункте, Фонд или его территориальное отделение в 3-дневный срок уведомляет о том, какие документы необходимо предоставить дополнительно.

Какими средствами реабилитации снабжаются военнослужащие

К вспомогательным средствам реабилитации, которыми снабжаются военнослужащие, относятся:

протезно-ортопедические изделия, включая ортопедическую обувь;

специальные средства для самообслуживания и ухода;

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;

средства для передвижения;

мебель и оборудование;

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Военнослужащим может быть произведена выплата денежной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные средства реабилитации и может быть произведено безналичное перечисление (возмещение) средств учреждениям, выполнившим индивидуальные заявки лиц.

Куда подавать заявление об обеспечении средством реабилитации

Заявление об обеспечении средством реабилитации (выплаты компенсации) в бумажной или электронной форме может быть подано:

в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной госадминистрации в г. Киеве и в Севастополе, исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета (далее – органы социальной защиты населения);

к уполномоченному должностному лицу по вопросам социальной защиты исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

в центр предоставления административных услуг;

через электронный кабинет лица с инвалидностью, другого в банке данных;

через Единый государственный вебпортал электронных услуг (при наличии технической возможности);

в территориальное отделение Фонда.

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