ДТП у Львові: рятувальникам довелося через лобове скло кабіни демонтувати водія

У Львові водій вантажівки втратив керування, в результаті чого, врізався у паркан і електроопору.

Джерело фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

У Львові на вулиці Старознесенській водій вантажного автомобіля «DAF» втратив керування та врізався у паркан і електроопору. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Інцидент стався 22 червня о 18:40, коли до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про аварію. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи міста Львова.

За отриманою інформацією, внаслідок зіткнення водій застряг в деформованій кабіні автомобіля. Чоловіка, 1970 року народження, довелося врятувати через лобове скло, після чого його передали медикам для надання допомоги.

Також на місці події існувала загроза загоряння через розлите паливо і мастильні матеріали, тому рятувальники застосували піну для запобігання пожежі.

Для ліквідації наслідків аварії залучили 8 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

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