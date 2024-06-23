ДТП во Львове: спасателям пришлось через лобовое стекло кабины демонтировать водителя

Во Львове водитель грузовика потерял управление, в результате чего, врезался в забор и электроопору.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Во Львове на улице Старознесенской водитель грузового автомобиля «DAF» потерял управление и врезался в забор и электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Инцидент произошел 22 июня в 18:40, когда в Службу спасения «101» поступило сообщение об аварии. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения города Львова.

По полученной информации, в результате столкновения водитель застрял в деформированной кабине автомобиля. Мужчину, 1970 года рождения, пришлось спасти через лобовое стекло, после чего его передали медикам для оказания помощи.

Также на месте происшествия существовала угроза возгорания из-за разлитого топлива и смазочных материалов, поэтому спасатели применили пену для предотвращения пожара.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 8 спасателей и две единицы спецтехники.

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