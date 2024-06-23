Меньше 4 часов света в сутки: в ДТЭК требуют выполнить условия, чтобы избежать худших сценариев

Исполнительный директор ДТЭК заявил о критическом состоянии энергетики в Украине за 120 дней до зимы.

Исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук выразил возмущение состоянием украинской энергосистемы и выдвинул условия, которые необходимо выполнить, чтобы избежать худших сценариев перед приближением зимы. Об этом он заявил в интервью для CNN.

Сахарук отметил, что чиновники и руководители энергетических компаний признали невозможность полного избежания отключений электроэнергии в этом отопительном сезоне. Основной целью сейчас является лишь минимизация их количества.

«Если мы не восстановим существующие поврежденные станции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти распределенные генераторы, по крайней мере в некоторых местах... тогда люди будут иметь свет меньше четырех часов в сутки», - подчеркнул он.

Директор ДТЭК призвал энергетические компании начать немедленные действия, поскольку до начала отопительного сезона осталось всего 120 дней.

«До начала отопительного сезона осталось 120 дней, - предупредил директор ДТЭК. - Это не может быть обычным бизнесом», - подытожил Дмитрий Сахарук.

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