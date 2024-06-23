Какой размер возрастной надбавки получают пенсионеры в 2024 году: подробности ПФУ

Законодательство Украины предусматривает, что пенсионерам, достигшим 70 лет, автоматически назначаются возрастные надбавки к основной пенсии. Размер этих надбавок зависит от возраста лица и увеличивается каждые 5 лет.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в соответствии с законодательством, пенсионерам начисляются такие возрастные надбавки:
Эти доплаты пенсионеры получают начиная с месяца, когда они достигли соответствующего возраста. Процесс назначения автоматический, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Стоит отметить, что возрастную надбавку не назначают лицам, чья общая сумма пенсии превышает 10 340,35 гривен.
Напомним, с 1 апреля пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, проведен автоматический перерасчет пенсии.
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