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Какой размер возрастной надбавки получают пенсионеры в 2024 году: подробности ПФУ

20:03, 23 июня 2024
Украинские пенсионеры получают надбавки к пенсиям в зависимости от возраста и размера выплат.
Какой размер возрастной надбавки получают пенсионеры в 2024 году: подробности ПФУ
Источник фото: to4ka.fun
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Законодательство Украины предусматривает, что пенсионерам, достигшим 70 лет, автоматически назначаются возрастные надбавки к основной пенсии. Размер этих надбавок зависит от возраста лица и увеличивается каждые 5 лет.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в соответствии с законодательством, пенсионерам начисляются такие возрастные надбавки:

  • Лицам от 70 до 74 лет включительно назначается до 300 гривен ежемесячно.
  • Лицам от 75 до 79 лет предоставляется надбавка до 456 гривен.
  • Лица от 80 лет получают возрастную надбавку до 570 гривен ежемесячно.

Эти доплаты пенсионеры получают начиная с месяца, когда они достигли соответствующего возраста. Процесс назначения автоматический, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Стоит отметить, что возрастную надбавку не назначают лицам, чья общая сумма пенсии превышает 10 340,35 гривен.

Напомним, с 1 апреля пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, проведен автоматический перерасчет пенсии.

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