Какой размер возрастной надбавки получают пенсионеры в 2024 году: подробности ПФУ

Украинские пенсионеры получают надбавки к пенсиям в зависимости от возраста и размера выплат.

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Законодательство Украины предусматривает, что пенсионерам, достигшим 70 лет, автоматически назначаются возрастные надбавки к основной пенсии. Размер этих надбавок зависит от возраста лица и увеличивается каждые 5 лет.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в соответствии с законодательством, пенсионерам начисляются такие возрастные надбавки:

Лицам от 70 до 74 лет включительно назначается до 300 гривен ежемесячно.

Лицам от 75 до 79 лет предоставляется надбавка до 456 гривен.

Лица от 80 лет получают возрастную надбавку до 570 гривен ежемесячно.

Эти доплаты пенсионеры получают начиная с месяца, когда они достигли соответствующего возраста. Процесс назначения автоматический, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Стоит отметить, что возрастную надбавку не назначают лицам, чья общая сумма пенсии превышает 10 340,35 гривен.

Напомним, с 1 апреля пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, проведен автоматический перерасчет пенсии.

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