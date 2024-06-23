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Зеленский требует реакции от международных союзников после обстрела Харькова

18:07, 23 июня 2024
В результате российского обстрела по Харькову пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет.
Зеленский требует реакции от международных союзников после обстрела Харькова
Источник фото: Минэнерго
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров оказать поддержку в борьбе с российской агрессией после обстрела города Харькова, который произошел в воскресенье, 23 июня.

По словам Зеленского, обстрелы российских военных привели к одному погибшему и 11 раненым. Удары управляемыми авиационными бомбами вызвали значительный материальный ущерб, включая остановку метрополитена и обесточивание части города.

«Мы все обязательно восстановим и вернем к нормальному состоянию. Максимум работы для того, чтобы лишить россиян возможности терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров - это то, что точно сможет остановить российских террористов», - отметил Зеленский.

В ОВА подтвердили, что среди раненых есть двое подростков. По состоянию на сейчас в целом пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет.

Сейчас половина города находится без электроснабжения, инженеры работают над восстановлением электросети.

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