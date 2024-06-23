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Украина получила американскую передовую легкую гаубицу САУ 2-CT Hawkeye

19:19, 23 июня 2024
Украина успешно протестировала в боевых условиях американскую САУ 2-CT Hawkeye.
Украина получила американскую передовую легкую гаубицу САУ 2-CT Hawkeye
Источник фото: Defense Blog
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Украинская армия получила и успешно протестировала новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2-CT Hawkeye, разработанную компаниями AM General и Mandus Group. Об этом сообщил директор программы AM General Майк Эванс, пишет Defense Blog.

САУ 2-CT Hawkeye, полное название которой «2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System», была доставлена в Украину в апреле этого года и немедленно испытана в реальных боевых условиях уже в мае. Предварительно бойцы, которые оперировали новой техникой, прошли двухнедельную подготовку, а затем еще неделю отводили на тестирование.

САУ 2-CT Hawkeye базируется на платформе Humvee и оборудована пушкой М20 с технологией мягкой отдачи SRT, что обеспечивает машине устойчивость во время стрельбы и после ряда использований. Она также оснащена современной цифровой системой управления огнем, позволяющей быстро разворачиваться за 90 секунд и достигать скорострельности 8 выстрелов в первые три минуты.

Одной из особенностей САУ является ее способность стрелять на расстояние до 11,6 км обычными снарядами и до 19,5 км активно-реактивными. Эта техника имеет большое значение в контексте контрбатарейной борьбы, позволяя отвод после стрельбы и избегая ответного огня.

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