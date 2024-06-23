Президент Словении прибудет в Киев для подписания соглашения по безопасности с Украиной

Президент Словении прибудет в Украину 27 июня.

Источник фото: interfax.com.ua

В четверг, 27 июня, президент Словении Наташа Пирц Мусар посетит столицу Украины для подписания важного двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщил телеканал TV Slovenija.

По информации от «Дело», соглашение о безопасности подготовили совместно министерства обороны и иностранных дел обеих стран. Хотя этот документ не является обязательным международным договором, а лишь выражением политической воли с целью долгосрочной поддержки Украины, правительства обеих стран должны ознакомиться с ним, что состоится на следующей неделе.

Подчеркивая важность поддержки Украины, Наташа Пирц Мусар отметила: «Украина фактически защищает всю структуру международного права».

Она также подчеркнула, что соглашение будет аналогичным тем, что подписали другие страны, и она выразила убежденность, что это является необходимым шагом для поддержания международной безопасности и правопорядка.

«Речь идет о том, чтобы таким соглашением взять на себя обязательства, что мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется», - сказала она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.