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Президентка Словенії прибуде до Києва для підписання безпекової угоди з Україною

17:49, 23 червня 2024
Президентка Словенії прибуде до України 27 червня.
Президентка Словенії прибуде до Києва для підписання безпекової угоди з Україною
Джерело фото: interfax.com.ua
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У четвер, 27 червня, президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідає столицю України для підписання важливої двосторонньої угоди про безпеку. Про це повідомив телеканал TV Slovenija.

За інформацією від «Дело», угоду про безпеку підготували спільно міністерства оборони та закордонних справ обох країн. Хоча цей документ не є обов’язковим міжнародним договором, а лише вираженням політичної волі з метою довгострокової підтримки України, уряди обох країн повинні ознайомитися з ним, що відбудеться наступного тижня.

Наголошуючи на важливості підтримки України, Наташа Пірц Мусар зазначила: «Україна фактично захищає всю структуру міжнародного права».

Вона також підкреслила, що угода буде аналогічною до тих, що підписали інші країни, і вона висловила переконаність, що це є необхідним кроком для підтримки міжнародної безпеки та правопорядку.

«Йдеться про те, щоб такою угодою взяти на себе зобов'язання, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно», ‒ сказала вона.

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