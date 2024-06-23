Як діятимуть графіки відключень світла 24 червня

Із 19:00 до 23:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим.

Український оператор системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго» повідомив, що в понеділок, 24 червня, буде застосовувати графіки погодинних відключень електропостачання протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Зокрема, з 19:00 до 23:00 планується збільшений обсяг обмежень електропостачання.

Причиною таких заходів є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня, а також складна енергетична ситуація в країні після масованих кібератак з боку росії.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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