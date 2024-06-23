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Студенти можуть отримати безкоштовну медичну допомогу: кого це стосується та які умови

19:01, 23 червня 2024
Студенти, що переїхали, можуть отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.
Студенти можуть отримати безкоштовну медичну допомогу: кого це стосується та які умови
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Студенти, які переїхали для навчання в інше місто, мають право на безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України.

Щоб скористатися цією можливістю, студентам необхідно:

  • Укласти декларацію з лікарем у найближчому медичному закладі. Попередня декларація анулюється автоматично. Якщо студенту зручніше їздити додому до свого лікаря, декларацію можна зберегти.
  • Домовитися з лікарем про дистанційне продовження рецепту на препарати з програми “Доступні ліки”, якщо вони їх приймають.
  • Звертатися без направлення до таких лікарів, як гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог (ургентна допомога для всіх та планова для дітей), фтизіатр.
  • Безоплатно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 та звертатися до медичного закладу в невідкладному стані незалежно від наявності декларації.

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