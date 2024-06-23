Студенти можуть отримати безкоштовну медичну допомогу: кого це стосується та які умови

Студенти, що переїхали, можуть отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Студенти, які переїхали для навчання в інше місто, мають право на безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України.

Щоб скористатися цією можливістю, студентам необхідно:

Укласти декларацію з лікарем у найближчому медичному закладі. Попередня декларація анулюється автоматично. Якщо студенту зручніше їздити додому до свого лікаря, декларацію можна зберегти.

Домовитися з лікарем про дистанційне продовження рецепту на препарати з програми “Доступні ліки”, якщо вони їх приймають.

Звертатися без направлення до таких лікарів, як гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог (ургентна допомога для всіх та планова для дітей), фтизіатр.

Безоплатно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 та звертатися до медичного закладу в невідкладному стані незалежно від наявності декларації.

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