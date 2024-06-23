Студенты могут получить бесплатную медицинскую помощь: кого это касается и какие условия

Студенты, которые переехали, могут получить бесплатную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий.

Студенты, которые переехали для обучения в другой город, имеют право на бесплатную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, студентам необходимо:

Заключить декларацию с врачом в ближайшем медицинском учреждении. Предыдущая декларация аннулируется автоматически. Если студенту удобнее ездить домой к своему врачу, декларацию можно сохранить.

Договориться с врачом о дистанционном продлении рецепта на препараты из программы «Доступные лекарства», если они их принимают.

Обращаться без направления к таким врачам, как гинеколог, психиатр, нарколог, стоматолог (ургентная помощь для всех и плановая для детей), фтизиатр.

Бесплатно вызывать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и обращаться в медицинское учреждение в неотложном состоянии независимо от наличия декларации.

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