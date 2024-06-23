Под Киевом в квартире многоэтажки взрыв павербанка вызвал пожар

Взрыв произошел во время зарядки павербанка.

Источник фото: pol.kyivregion

В воскресенье, 23 июня, в одном из жилых комплексов в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел взрыв в квартире многоэтажки, вызванный неосторожностью хозяина во время зарядки павербанка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел около 3:27 утра на восьмом этаже. По предварительным данным, 35-летний владелец квартиры поставил заряжаться павербанк, который взорвался и вызвал пожар. Мужчина получил незначительные ожоги руки.

Пожар быстро ликвидировали работники ГСЧС, но жилое помещение полностью выгорело. Также поврежден балкон квартиры на девятом этаже.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

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