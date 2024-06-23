Практика судов
  1. В Украине

Под Киевом в квартире многоэтажки взрыв павербанка вызвал пожар

18:43, 23 июня 2024
Взрыв произошел во время зарядки павербанка.
Под Киевом в квартире многоэтажки взрыв павербанка вызвал пожар
Источник фото: pol.kyivregion
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 23 июня, в одном из жилых комплексов в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел взрыв в квартире многоэтажки, вызванный неосторожностью хозяина во время зарядки павербанка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел около 3:27 утра на восьмом этаже. По предварительным данным, 35-летний владелец квартиры поставил заряжаться павербанк, который взорвался и вызвал пожар. Мужчина получил незначительные ожоги руки.

Пожар быстро ликвидировали работники ГСЧС, но жилое помещение полностью выгорело. Также поврежден балкон квартиры на девятом этаже.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин обязал лиц, осуществляющих уход за больной женой, ребенком и собственными родителями, подтверждать то, чего нет в законе о мобилизации

Хотя законодатель в законе о мобилизации разделил лиц, осуществляющих уход, на несколько категорий, определив каждой условия для получения отсрочки, правительство решило объединить всех «под одну гребенку» и заставить документально доказывать смотрителей за больной женой или ребенком то, чего нет в законе.

Верховная Рада определила новые денежные рамки для отнесения дел к малозначительным

Парламент установил новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – закон принят в целом.

Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Использование Минобороны информационных систем США не потребует дополнительных процедур подтверждения соответствия в Украине – Кабмин

Кабмин установил, что для использования Министерством обороны информационных или электронных коммуникационных систем США не требуется дополнительных процедур по подтверждению соответствия, действующим для других систем.

Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в неотложных случаях, связанных с непосредственным преследованием лиц, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси