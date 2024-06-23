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Надругательство над могилами Героев Украины: 60-летнюю подозреваемую поместили в психиатрическую больницу

16:37, 23 июня 2024
Подозреваемую в вандализме на могилах воинов поместили в психбольницу на 60 дней.
Надругательство над могилами Героев Украины: 60-летнюю подозреваемую поместили в психиатрическую больницу
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Женщину, которую подозревают в вандализме на могилах погибших воинов, поместили в психиатрическую больницу на 60 суток. Об этом передает Суспільне, ссылаясь на Киевскую городскую прокуратуру.

Ранее 60-летней женщине сообщили о подозрении в надругательстве над могилами защитников Украины по хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 297 УК Украины). Согласно данным следствия, 20 июня в Киеве на территории Аскольдовой могилы подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным «Да Винчи», Андрея Пильщикова с позывным «Джус», и Павла Петриченко. Женщина нанесла более 20 ударов палкой по могилам, сорвала и поломала памятные таблички, а также разбила лампадки.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о принудительном помещении подозреваемой в учреждение по оказанию психиатрической помощи. Печерский районный суд удовлетворил ходатайство, постановив поместить подозреваемую в психиатрическую больницу на 60 дней, до 19 августа.

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