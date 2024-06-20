Пошкоджені портрети та побиті лампадки: поліція розшукує жінку, яка понівечила могили Героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Поліція розшукує жінку, зафіксовану на камерах, її підозрюють у пошкодженні могил військових, похованих на Аскольдовій могилі.

Джерело фото: kyiv_pro_office

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У Києві на Аскольдовій могилі невідомі вандали понівечили місця поховання загиблих українських воїнів Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка. На могилах зірвані поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Про це в соцмережах повідомила бойова медикиня, волонтерка та офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова.

«На могилах загиблих воїнів – Да Вінчі, Джуса, Петриченка – сьогодні вночі зробили розгром. Сім’ї та друзі це відновлять. А ось вам, абсолютні ***си, хто це зробив – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного», – написала Михайлова.

На відео видно пошкодження на могилі Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, а також розкидані лампадки з інших місць поховань захисників України.

У соціальних мережах з'явилися фотографії жінки, яка, ймовірно, причетна до цього акту вандалізму. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Поліція проводить перевірку.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України), повідомила Київська міська прокуратура.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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