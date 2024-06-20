Поврежденные портреты и побитые лампадки: полиция разыскивает женщину, которая изуродовала могилы Героев Да Винчи, Джуса и Петриченко

Полиция разыскивает женщину, зафиксированную на камерах, ее подозревают в повреждении могил военных, похороненных на Аскольдовой могиле.

Источник фото: kyiv_pro_office

В Киеве на Аскольдовой могиле неизвестные вандалы изуродовали места захоронения погибших украинских воинов Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи», Андрея Пильщикова «Джуса» и Павла Петриченко. На могилах сорваны поломанные памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Об этом в соцсетях сообщила боевой медик, волонтер и офицер ВСУ Алина Михайлова.

«На могилах погибших воинов - Да Винчи, Джуса, Петриченко - сегодня ночью сделали разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот вам, абсолютные ***сы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого», - написала Михайлова.

На видео видны повреждения на могиле Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, а также разбросанные лампадки с других мест захоронений защитников Украины.

В социальных сетях появились фотографии женщины, которая, вероятно, причастна к этому акту вандализма. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Полиция проводит проверку.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по факту надругательства над могилами защитников Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины), сообщила Киевская городская прокуратура.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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