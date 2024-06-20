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На Волыни чиновник и предприниматель нажились на 2,2 млн грн на ремонте оборонных объектов, - ГБР

11:53, 20 июня 2024
Из-за махинации местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 млн грн.
На Волыни чиновник и предприниматель нажились на 2,2 млн грн на ремонте оборонных объектов, - ГБР
Фото: ГБР
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Правоохранители разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного отдела одного из городов Волынской области и директора частного предприятия, которые обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн.

По данным Государственного бюро расследований, осенью прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел заключил 4 договора с частным предприятием на ремонт помещений, используемых для нужд одного из вооруженных формирований региона. На эти работы была выделена субвенция почти на 10 млн грн.

Однако чиновник с подрядчиком решили часть средств положить в собственные карманы. В акты выполненных работ директор предприятия на протяжении 2023 года вносил ложные данные: завышал стоимость материалов, вписывал работы, которых на самом деле предприятие не выполняло.

По информации ГБР, начальник КЭО подписывал сфальсифицированные акты выполненных работ, после чего денежные средства поступали на счета предприятия. Таким образом местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 млн грн.

Начальнику КЭО объявили подозрение в небрежном отношении к военной службе. Руководителя предприятия подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества.

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