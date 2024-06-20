Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии

Новый пакет максимизирует влияние существующих санкций и закрывает ряд лазеек.

Полномочные представители стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций против россии. Об этом сообщило в своем аккаунте в сети Х представительство Бельгии в ЕС.

«Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует воздействие существующих санкций, закрывая лазейки», - сказано в сообщении.

Новые ограничения включают запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах и транспортировку российской нефти.

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