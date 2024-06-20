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В Киеве разоблачили чиновника миграционной службы, который за $3600 "продавал" вид на жительство в Украине

13:41, 20 июня 2024
Чиновника ГМС Киева подозревают в получении неправомерных 3600 долларов за нелегальные услуги для иностранцев.
В Киеве разоблачили чиновника миграционной службы, который за $3600 "продавал" вид на жительство в Украине
Источник фото: kyiv_pro_office
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В Киеве разоблачили начальника управления по вопросам временного и постоянного проживания иностранцев Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы на вымогательстве и получении денег за оформление видов на жительство для иностранцев (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, чиновник предоставлял консультации иностранцам относительно процедуры получения временного проживания в Украине. Услуга стоила 400 долларов США с человека. По этой схеме он получил 1600 долларов США за выдачу видов на жительство четырем гражданам Турции.

Кроме того, за вознаграждение он помогал легализоваться в Украине еще четырем гражданам Турции с просроченными визами, оценив свои услуги в 2000 долларов США - по 500 долларов США за каждого.

Чиновника задержали во время получения 3600 долларов США согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен. Подозреваемый уже внес залог.

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