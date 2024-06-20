В Киеве разоблачили чиновника миграционной службы, который за $3600 "продавал" вид на жительство в Украине

Чиновника ГМС Киева подозревают в получении неправомерных 3600 долларов за нелегальные услуги для иностранцев.

Источник фото: kyiv_pro_office

В Киеве разоблачили начальника управления по вопросам временного и постоянного проживания иностранцев Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы на вымогательстве и получении денег за оформление видов на жительство для иностранцев (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, чиновник предоставлял консультации иностранцам относительно процедуры получения временного проживания в Украине. Услуга стоила 400 долларов США с человека. По этой схеме он получил 1600 долларов США за выдачу видов на жительство четырем гражданам Турции.

Кроме того, за вознаграждение он помогал легализоваться в Украине еще четырем гражданам Турции с просроченными визами, оценив свои услуги в 2000 долларов США - по 500 долларов США за каждого.

Чиновника задержали во время получения 3600 долларов США согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен. Подозреваемый уже внес залог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.