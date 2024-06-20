У Києві викрили посадовця міграційної служби, який за $3600 «продавав» посвідки на проживання в Україні

Посадовця ДМС Києва підозрюють в отриманні неправомірних 3600 доларів за нелегальні послуги для іноземців.

Джерело фото: kyiv_pro_office

У Києві викрили начальника управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби на вимаганні та отриманні грошей за оформлення посвідок для іноземців (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовець надавав консультації іноземцям щодо процедури отримання тимчасового проживання в Україні. Послуга коштувала 400 доларів США з людини. За цією схемою він отримав 1600 доларів США за видачу посвідок чотирьом громадянам Туреччини.

Крім того, за винагороду він допомагав легалізуватися в Україні ще чотирьом громадянам Туреччини з простроченими візами, оцінивши свої послуги у 2000 доларів США - по 500 доларів США за кожного.

Посадовця затримали під час отримання 3600 доларів США згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 600 тисяч гривень. Підозрюваний вже вніс заставу.

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