Практика судів
  1. В Україні

Розвісив прапорці з радянською символікою на паркані навчального закладу: у Києві встановили зловмисника

13:05, 20 червня 2024
Зловмисником виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.
Розвісив прапорці з радянською символікою на паркані навчального закладу: у Києві встановили зловмисника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція розслідує кримінальне провадження за фактом поширення радянської символіки. 23-річний місцевий мешканець розвісив близько 20 прапорців та іншої символіки радянських часів на паркані одного з навчальних закладів Дарницького району міста. Про це повідомила пресслужба відомства.

Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі.

Під час розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваного, який причетний до розповсюдження забороненої символіки. Ним виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Наразі поліцейські проводять із ним першочергові слідчі дії.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Використання Міноборони інформаційних систем США не потребуватиме додаткових процедур підтвердження відповідності в Україні – Кабмін

Кабмін встановив, що для використання Міністерством оборони інформаційних чи електронних комунікаційних систем США не потребує додаткових процедур із підтвердження відповідності, які діють для інших систем.

Нового директора Бюро економічної безпеки обиратиме комісія, де міжнародні експерти матимуть вирішальний голос – Рада ухвалила закон

Текст законопроекту про Бюро економічної безпеки був погоджений з міжнародними партнерами.

Концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на слідчих діях: директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, чому не відвідає засідання Комітету, який очолює Анастасія Радіна

Пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною, зазначив Семен Кривонос.

Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухала проблему з мобілізацією чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.

ДП «Дія» оголосило тендери на 9,79 млн грн і 6,15 млн грн, пов’язані, у тому числі, з обслуговуванням системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного

Адміністратором інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного, судячи з оголошених тендерів, є держпідприємство «Дія».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду