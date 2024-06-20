Розвісив прапорці з радянською символікою на паркані навчального закладу: у Києві встановили зловмисника

Зловмисником виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

У Києві поліція розслідує кримінальне провадження за фактом поширення радянської символіки. 23-річний місцевий мешканець розвісив близько 20 прапорців та іншої символіки радянських часів на паркані одного з навчальних закладів Дарницького району міста. Про це повідомила пресслужба відомства.

Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі.

Під час розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваного, який причетний до розповсюдження забороненої символіки. Ним виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Наразі поліцейські проводять із ним першочергові слідчі дії.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

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