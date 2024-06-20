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Развесил флажки с советской символикой на заборе учебного заведения: в Киеве установили злоумышленника

13:05, 20 июня 2024
Злоумышленником оказался 23-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство.
Развесил флажки с советской символикой на заборе учебного заведения: в Киеве установили злоумышленника
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В Киеве полиция расследует уголовное производство по факту распространения советской символики. 23-летний местный житель развесил около 20 флажков и другой символики советских времен на заборе одного из учебных заведений Дарницкого района города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили свидетелей и участников происшествия, и выяснили, что подростки собирали советские флажки, ранее покинувшие неизвестные.

Во время розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого, причастного к распространению запрещенной символики. Им оказался 23-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство.

Полицейские проводят с ним первоочередные следственные действия.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований о происшествии по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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