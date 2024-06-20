Обвал Воздухофлотского путепровода на проезжую часть: фото

В Киеве запустили дублирующее автобусное сообщение для перевозки пассажиров.

Источник фото: ТСН

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве в среду, 19 июня, фрагменты пешеходной части Воздухофлотского путепровода упали на трамвайную линию и проезжую часть авто. К счастью, обошлось без жертв.

«На месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения», - говорится в сообщении КГГА.

В КГГА сообщили, что из-за обвала временно перекрыто движение автомобилей вдоль трамвайной линии.

Кроме того, сейчас приостановлено движение трамваев №1, 3. КП «Киевпасстранс» организовал движение автобусов по маршруту трамвая №3.

«В связи с ликвидацией последствий разрушения Воздухофлотского путепровода организовано дублирующее автобусное сообщение по следующей схеме движения: ул. Старовокзальная – пл. Галицкая – просп. Берестейский – ул. Борщаговская до Кольцевой дороги», – говорится в сообщении Киевпасстранса.

Источник фото: ТСН

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