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Консервативную партию британского премьера Риши Сунака ждет поражение на всеобщих выборах в стране: опрос

10:45, 20 июня 2024
Все опросы показывают, что лидер Лейбористской партии Кейр Стармер, скорее всего, станет следующим премьер-министром Великобритании.
Консервативную партию британского премьера Риши Сунака ждет поражение на всеобщих выборах в стране: опрос
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Консервативная партия Великобритании под руководством премьер-министра Риши Сунака, ожидается, что терпит поражение на всеобщих выборах, запланированных на 4 июля. Об этом пишет Bloomberg.

Три социологических опроса предусмотрели рекордное поражение консерваторов.

Во всех трех опросах Кир Стармер, лидер лейбористской партии, определяется как наиболее вероятный кандидат на должность премьер-министра. Прогнозируется, что у лейбористов будет 516 мест и большинство в Палате общин.

Согласно всем опросам, значительных успехов на предстоящих выборах достигнут либерал-демократы, что позволит им восстановить свой статус третьей партии Великобритании, который они потеряли в 2015 году. More in Common прогнозирует им 49 мест – на 38 больше, чем в 2019 году, а YouGov – 67, что было бы рекордом. Savanta называет цифру в 50 мандатов, что ставит их почти на один уровень с Тори.

Партия Reform UK защитника Brexit Найджела Фараджа по данным одного из опросов получает пять мест, тогда как два других опроса не прогнозируют ей ни одного мандата.

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