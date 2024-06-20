Консервативну партію британського прем’єра Ріші Сунака чекає поразка на загальних виборах у країні: опитування

Усі опитування показують, що лідер Лейбористської партії Кейр Стармер, швидше за все, стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії.

Консервативна партія Великобританії під керівництвом прем'єр-міністра Ріші Сунака, очікується, що зазнає поразки на загальних виборах, запланованих на 4 липня. Про це пише Bloomberg.

Три соціологічні опитування передбачили рекордну поразку консерваторів.

У всіх трьох опитуваннях Кір Стармер, лідер Лейбористської партії, визначається як найбільш ймовірний кандидат на посаду прем’єр-міністра. Прогнозується, що лейбористи матимуть 516 місць і більшість у Палаті громад.

Згідно з усіма опитуваннями, значних успіхів на майбутніх виборах досягнуть ліберал-демократи, що дозволить їм відновити свій статус третьої партії Великої Британії, який вони втратили в 2015 році. More in Common прогнозує їм 49 місць — на 38 більше, ніж у 2019 році, а YouGov — 67, що було б рекордом. Savanta називає цифру у 50 мандатів, що ставить їх майже на один рівень із Торі.

Партія Reform UK захисника Brexit Найджела Фараджа за даними одного з опитувань отримує п’ять місць, тоді як інші два опитування не прогнозують їй жодного мандату.

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