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Як стати на військовий облік за кордоном і чи штрафуватимуть за відмову: відповідь Міноборони

10:59, 20 червня 2024
Українці за кордоном мають два варіанти постановки на військовий облік.
Як стати на військовий облік за кордоном і чи штрафуватимуть за відмову: відповідь Міноборони
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Громадяни України, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон, мали повторно стати на нього до 18 червня. Для цього треба звернутись до дипломатичних установ країни.  Про це повідомило Міністерство оборони України у коментарі «РБК-Україна».

У відомстві наголошують, зараз українці за кордоном мають 2 варіанти постановки на облік:

повернутися до України та прибути особисто до ТЦК;

подати заяву про взяття на військовий облік разом із копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК через дипломатичну установу України. Звертатися треба до військкомату, який прийняв рішення про зняття з обліку.

У Міноборони додали, що заява подається до закордонної дипломатичної установи особисто за наявності закордонного паспорта або поштою з копією першої сторінки закордонного паспорта.

Після цього заяву надсилають на електронну пошту ТЦК.

Крім того, громадянам, які не стали на облік до 18 червня, загрожує штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 гривень.

Раніше ми писали, що Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+.

Нагадаємо, що 4 квітня набув чинності закон про цифровізацію військового обліку (10062), який дозволить ТЦК отримати дані всіх чоловіків від 18 до 60 років в автоматичному режимі із різних реєстрів.

Додамо, Прикордонна служба заявляла, що військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна пред’являти при перетині кордону.

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