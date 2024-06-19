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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна пред’являти при перетині кордону – Прикордонна служба

19:00, 19 червня 2024
Втім, з огляду на відсутність опублікованої постанови про «Резерв+» поки незрозуміло, на що можуть посилатися громадяни, якщо прикордонники відмовлять у прийнятті електронного військово-облікового документу.
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна пред’являти при перетині кордону – Прикордонна служба
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Хоча постанова про регулювання застосування мобільного додатку «Резерв+» все ще засекречена, прикордонники будуть сприймати військово-облікований документ у «Резерв+», який продемонструє особа на кордоні, як дійсний військово-облікований документ.

Отже, електронний ВОД з QR-кодом у мобільному додатку «Резерв+» є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «УП».

«Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я» - зазначив він.

Для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему «Оберіг».

Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

Втім, з огляду на відсутність опублікованої постанови про «Резерв+» поки незрозуміло, на що можуть посилатися громадяни, якщо прикордонники відмовлять у прийнятті електронного військово-облікового документу.

Нагадаємо, постанова Кабміну про застосунок Резерв+, за словами Міноборони, начебто існує і була прийнята 10 травня. Але ця постанова опублікована не буде, що залишає під питанням правовий статус Резерв+. Нагадаємо, що акти з обмеженим доступом, як правило, все одно публікуються в частині дати, назви, номеру (і в «тілі» такої постанови вказується «документ з обмеженим доступом»). Але цього з невідомих причин Міноборони зроблено не було. Виникає і питання, як впливає на чинність нормативно-правового акту, який стосується прав широкого кола громадян, його неоприлюднення, і як уповноважені особи мають виконувати не доведений до суспільства акт.

Автор: Наталя Мамченко 

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Втім, з огляду на відсутність опублікованої постанови про «Резерв+» поки незрозуміло, на що можуть посилатися громадяни, якщо прикордонники відмовлять у прийнятті електронного військово-облікового документу.

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