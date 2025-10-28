НАДС затвердило рекомендації щодо правил внутрішнього службового розпорядку для органів місцевого самоврядування

Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо розроблення та затвердження правил внутрішнього службового розпорядку органу місцевого самоврядування. НАДС оприлюднило наказ №143-25.
Документ підготовлено відповідно до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Положення про НАДС, затвердженого постановою Кабміну №500 від 1 жовтня 2014 року.
Згідно з наказом:
Прийняття рекомендацій покликане уніфікувати вимоги до внутрішньої організації роботи в органах місцевого самоврядування, підвищити ефективність управління персоналом і сприяти дотриманню службової дисципліни.
Станом на 28 жовтня на офіційному сайті НАДС оприлюднили лише наказ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.