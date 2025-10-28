Практика судів
  1. В Україні

НАДС затвердило рекомендації щодо правил внутрішнього службового розпорядку для органів місцевого самоврядування

11:58, 28 жовтня 2025
Документ визначає основні підходи до формування правил внутрішнього розпорядку в органах місцевого самоврядування, але на даний момент опубліковано лише наказ.
Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо розроблення та затвердження правил внутрішнього службового розпорядку органу місцевого самоврядування. НАДС оприлюднило наказ №143-25.

Документ підготовлено відповідно до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Положення про НАДС, затвердженого постановою Кабміну №500 від 1 жовтня 2014 року.

Згідно з наказом:

  • Затверджено методичні рекомендації, які визначають основні підходи до формування правил внутрішнього службового розпорядку в органах місцевого самоврядування.
  • Генеральний департамент з питань управління персоналом має забезпечити оприлюднення наказу на офіційному вебсайті НАДС.
  • Контроль за виконанням документа залишено за головою агентства Наталією Алюшиною.

Прийняття рекомендацій покликане уніфікувати вимоги до внутрішньої організації роботи в органах місцевого самоврядування, підвищити ефективність управління персоналом і сприяти дотриманню службової дисципліни.

Станом на 28 жовтня на офіційному сайті НАДС оприлюднили лише наказ.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Судово-юридична газета

