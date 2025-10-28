НАДС утвердило рекомендации по правилам внутреннего служебного распорядка для органов местного самоуправления

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по разработке и утверждению правил внутреннего служебного распорядка органа местного самоуправления. НАДС опубликовало приказ №143-25.
Документ подготовлен в соответствии с Законом «О службе в органах местного самоуправления» и Положением о НАДС, утвержденным постановлением Кабмина №500 от 1 октября 2014 года.
Согласно приказу:
Принятие рекомендаций направлено на унификацию требований к внутренней организации работы в органах местного самоуправления, повышение эффективности управления персоналом и содействие соблюдению служебной дисциплины.
На 28 октября на официальном сайте НАДС был опубликован только приказ.
