НАДС утвердило рекомендации по правилам внутреннего служебного распорядка для органов местного самоуправления

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по разработке и утверждению правил внутреннего служебного распорядка органа местного самоуправления. НАДС опубликовало приказ №143-25.

Документ подготовлен в соответствии с Законом «О службе в органах местного самоуправления» и Положением о НАДС, утвержденным постановлением Кабмина №500 от 1 октября 2014 года.

Согласно приказу:

Утверждены методические рекомендации, которые определяют основные подходы к формированию правил внутреннего служебного распорядка в органах местного самоуправления.

Генеральный департамент по вопросам управления персоналом должен обеспечить публикацию приказа на официальном сайте НАДС.

Контроль за выполнением документа возложен на голову агентства Наталью Алюшину.

Принятие рекомендаций направлено на унификацию требований к внутренней организации работы в органах местного самоуправления, повышение эффективности управления персоналом и содействие соблюдению служебной дисциплины.

На 28 октября на официальном сайте НАДС был опубликован только приказ.

