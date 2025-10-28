Відсутність висновку держекспертизи не є підставою для визнання рішення недійсним – Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо відсутності висновку державної експертизи землевпорядної документації як підстави для визнання рішення недійсним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд роз’яснив, що відсутність висновку державної експертизи землевпорядної документації, навіть якщо його проведення передбачене законом, не може бути самостійною підставою для визнання недійсним рішення про затвердження документації із землеустрою.

Як зазначили у Касаційному цивільному суді, така вимога має процедурний характер, і закон не встановлює прямого зв’язку між відсутністю висновку експертизи та недійсністю рішення про затвердження документації.

Деталі

У серпні 2021 року керівник Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду в інтересах держави та територіальної громади смт Козин із позовом до Козинської селищної ради та громадянина про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування і договору оренди земельних ділянок.

Прокуратура стверджувала, що земельна ділянка, надана в оренду громадянину для рекреаційних цілей, розташована в межах прибережної захисної смуги річки Козинка, а тому відведення її в оренду суперечить вимогам Водного та Земельного кодексів України.

Також прокурор зазначав, що проект землеустрою був затверджений без проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Київський апеляційний суд у липні 2023 року дійшов протилежного висновку — задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції.

Верховний Суд, розглянувши касаційні скарги наголосив: Відсутність висновку державної експертизи землевпорядної документації, навіть якщо вона є обов'язковою за законом, не може бути самостійною підставою для визнання недійсним рішення про затвердження документації із землеустрою, оскільки ця вимога має процедурний характер і законом не встановлено прямого зв'язку між відсутністю такого висновку та недійсністю рішення про затвердження документації.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду № 372/3028/21, провадження № 61-14940св24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.