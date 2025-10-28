Практика судов
Отсутствие заключения госэкспертизы не является основанием для признания решения недействительным — Верховный Суд

11:22, 28 октября 2025
Верховный Суд высказался по поводу отсутствия заключения государственной экспертизы землеустроительной документации как основания для признания решения недействительным.
Верховный Суд разъяснил, что отсутствие заключения государственной экспертизы землеустроительной документации, даже если ее проведение предусмотрено законом, не может быть самостоятельным основанием для признания недействительным решения о утверждении документации по землеустройству.

Как указали в Кассационном гражданском суде, такое требование носит процедурный характер, и закон не устанавливает прямой связи между отсутствием заключения экспертизы и недействительностью решения о утверждении документации.

Детали

В августе 2021 года руководитель Обуховской окружной прокуратуры Киевской области обратился в суд в интересах государства и территориальной громады смт Козин с иском к Козинскому поселковому совету и гражданину о признании недействительными решений органа местного самоуправления и договора аренды земельных участков.

Прокуратура утверждала, что земельный участок, предоставленный в аренду гражданину для рекреационных целей, расположен в пределах прибрежной защитной полосы реки Козинка, и, следовательно, его предоставление в аренду противоречит требованиям Водного и Земельного кодексов Украины.

Также прокурор отмечал, что проект землеустройства был утвержден без проведения обязательной государственной экспертизы землеустроительной документации.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Киевский апелляционный суд в июле 2023 года пришел к противоположному выводу — удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции.

Верховный Суд, рассмотрев кассационные жалобы, подчеркнул: Отсутствие заключения государственной экспертизы землеустроительной документации, даже если оно является обязательным по закону, не может быть самостоятельным основанием для признания недействительным решения о утверждении документации по землеустройству, поскольку это требование имеет процедурный характер и законом не установлена прямая связь между отсутствием такого заключения и недействительностью решения о утверждении документации.

Постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда № 372/3028/21, производство № 61-14940св24.

