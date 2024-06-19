Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно предъявлять при пересечении границы – Пограничная служба

Впрочем, учитывая отсутствие опубликованного постановления о «Резерве+», пока неясно, на что могут ссылаться граждане, если пограничники откажут в принятии электронного военно-учетного документа.

Хотя постановление о регулировании применения мобильного приложения «Резерв+» все еще засекречено, пограничники будут воспринимать военно-учетный документ в «Резерв+», который продемонстрирует лицо на границе как действительный военно-учтенный документ.

Итак, электронный ВОД с QR-кодом в мобильном приложении «Резерв+» является действующим военно-учетным документом для предъявления на границе. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «УП».

«Решения о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации или исключении из военного учета по состоянию здоровья» - отметил он.

Для предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации из военно-учетных документов через систему «Оберег».

В частности, в случае несоответствия данных представители ГПСУ имеют право отказать гражданину в пересечении границы на выезд из Украины.

Впрочем, учитывая отсутствие опубликованного постановления о «Резерве+» пока неясно, на что могут ссылаться граждане, если пограничники откажут в принятии электронного военно-учетного документа.

Напомним, постановление Кабмина о приложении Резерв+, по словам Минобороны, якобы существует и было принято 10 мая. Но это постановление опубликовано не будет, оставляющим под вопросом правовой статус Резерв+. Напомним, что акты с ограниченным доступом, как правило, все равно публикуются в части даты, названия, номера (и в «теле» такого постановления указывается «документ с ограниченным доступом»). Но этого по неизвестным причинам Минобороны сделано не было. Возникает и вопрос, как влияет на действие нормативно-правового акта, касающегося прав широкого круга граждан, его обнародования, и как уполномоченные лица должны выполнять не доведенный до общества акт.

Автор: Наталя Мамченко

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