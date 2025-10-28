Опалювальний сезон офіційно стартує 28 жовтня, — Зеленський

З 28 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон, відновлюються об'єкти критичної інфраструктури.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа», – зазначив Глава держави.

Зеленський також наголосив, що відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських повітряних атак, тривають і відновлюються у заплановані терміни.

Раніше міністр енергетики Світлана Гринчук заявляла, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться одразу зі зниженням температури.

