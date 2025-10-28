Отопительный сезон официально стартует 28 октября, — Зеленский

С 28 октября в Украине официально стартует отопительный сезон, восстанавливаются объекты критической инфраструктуры.

Отопительный сезон в Украине начнется 28 октября. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Отопление объектов социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа», — отметил Глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, поврежденных в результате российских воздушных атак, продолжаются и восстанавливаются в запланированные сроки.

Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что отопительный сезон в Украине начнется сразу с понижением температуры.

