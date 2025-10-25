В Україні готуються запустити опалювальний сезон — чекають на зниження температури

У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться одразу зі зниженням температури. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, уряд не планує зволікати зі стартом подачі тепла в будинки.

«Думаю, це станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні», — зазначила Гринчук, цитує «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що у низці регіонів опалювальний сезон уже розпочався для соціальних об’єктів і критичної інфраструктури.

Надалі рішення про подачу тепла всім споживачам ухвалюватимуть місцеві органи влади — залежно від середньодобової температури.

