В Украине готовятся запустить отопительный сезон — ждут снижения температуры

В Минэнерго заверили, что отопительный сезон может начаться в ближайшие дни.

Отопительный сезон в Украине начнется сразу со снижением температуры. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, правительство не планирует затягивать со стартом подачи тепла в дома.

«Думаю, это произойдет в ближайшие дни. Снова ожидаем снижения температуры. Затягивания со стороны правительства точно не будет в этом вопросе», — отметила Гринчук, цитирует «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что в ряде регионов отопительный сезон уже начался для социальных объектов и критической инфраструктуры.

В дальнейшем решение о подаче тепла всем потребителям будут принимать местные органы власти — в зависимости от среднесуточной температуры.

