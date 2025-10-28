В Одесі п’яний поліцейський розбив пістолетом вікно авто ТЦК — ДБР розпочало розслідування

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі.

У понеділок, 27 жовтня, в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт.

Як повідомило ДБР, за попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю.

«Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані», - заявили у Бюро.

Зазначається, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини події.

