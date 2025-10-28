Практика судів
  1. В Україні
  2. / Фото

В Одесі п’яний поліцейський розбив пістолетом вікно авто ТЦК — ДБР розпочало розслідування

12:16, 28 жовтня 2025
ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі.
В Одесі п’яний поліцейський розбив пістолетом вікно авто ТЦК — ДБР розпочало розслідування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 27 жовтня, в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт.

Як повідомило ДБР, за попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю.

«Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані», - заявили у Бюро.

Зазначається, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція напад Одеса ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду