В Одессе пьяный полицейский разбил пистолетом окно автомобиля ТЦК — ГБР начало расследование

ГБР расследует обстоятельства конфликта между полицейским и сотрудниками ТЦК в Одессе.

В понедельник, 27 октября, в Одессе произошел конфликт между правоохранителем и сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщил ГБР, по предварительной информации, в 21:35 27 октября сотрудники ТЦК на улице города остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием.

«Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего уехал с места происшествия.

Злоумышленника вскоре остановили другие правоохранители. Нарушитель оказался сотрудником одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято, на правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», — заявили в Бюро.

Отмечается, что ГБР открыло уголовное производство по факту угрозы сотрудникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

