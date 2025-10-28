ВРП відсторонила суддю Мар'їнського райсуду Донецької області у зв'язку з кримінальним провадженням

Суддя підозрюється у визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України.

Вища рада правосуддя 28 жовтня ухвалила рішення тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Мар'їнського районного суду Донецької області, відряджену до Шевченківського районного суду міста Запоріжжя. Це рішення прийнято у зв'язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Рішення було ухвалено після розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України, а саме у визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України, вчинених службовою особою повторно.

