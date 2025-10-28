ВСП отстранил судью Марьинского райсуда Донецкой области в связи с уголовным производством

Судья подозревается в признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Высший совет правосудия 28 октября принял решение временно отстранить от осуществления правосудия судью Марьинского районного суда Донецкой области, командированную в Шевченковский районный суд города Запорожья. Это решение принято в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности до вступления в силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Решение было принято после рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения по части третьей статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, а именно в признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенных служебным лицом повторно.

