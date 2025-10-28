У ЗСУ посвідчення, відпустки та облік переводять у Імпульс: всі дані про військових будуть у цифрі

Цифрова система має працювати у кожній військовій частині.

Цифрова система обліку військовослужбовців «Імпульс» стане базовою платформою для подальшої цифровізації війська. Вона дозволить військовим переглядати своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, відстежувати дні відпустки та вислуги, а також контролювати облік зброї, майна і виплат.

Як повідомили в Міністерстві оборони, система вже розгортається у військових частинах Десантно-штурмових військ та оптимізує роботу служб персоналу, «стройових» підрозділів і командирів.

Для служби персоналу – це автоматизація рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.

Для «стройової» – це єдина картка військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.

Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

У Міноборони система називають фундаментом для цифровізації всього війська, а раніше повідомляли, що це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині.

«Вона вже допомагає фіксувати події служби в єдиному місці, зменшує час на підготовку документів і створює технічну основу для нових цифрових сервісів, орієнтованих на військових», — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Система працює у захищеному контурі, з розмежуванням доступу за ролями і рівнями, а всі дії користувачів фіксуються.

