Практика судів
  1. В Україні

У ЗСУ посвідчення, відпустки та облік переводять у Імпульс: всі дані про військових будуть у цифрі

09:05, 28 жовтня 2025
Цифрова система має працювати у кожній військовій частині.
У ЗСУ посвідчення, відпустки та облік переводять у Імпульс: всі дані про військових будуть у цифрі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цифрова система обліку військовослужбовців «Імпульс» стане базовою платформою для подальшої цифровізації війська. Вона дозволить військовим переглядати своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, відстежувати дні відпустки та вислуги, а також контролювати облік зброї, майна і виплат.

Як повідомили в Міністерстві оборони, система вже розгортається у військових частинах Десантно-штурмових військ та оптимізує роботу служб персоналу, «стройових» підрозділів і командирів.

  • Для служби персоналу – це автоматизація рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.
  • Для «стройової» – це єдина картка військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.
  • Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

У Міноборони система називають фундаментом для цифровізації всього війська, а раніше повідомляли, що це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині. 

«Вона вже допомагає фіксувати події служби в єдиному місці, зменшує час на підготовку документів і створює технічну основу для нових цифрових сервісів, орієнтованих на військових», — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Система працює у захищеному контурі, з розмежуванням доступу за ролями і рівнями, а всі дії користувачів фіксуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду