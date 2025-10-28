В ВСУ удостоверения, отпуска и учет переводят в «Импульс»: все данные о военных будут в цифре

Цифровая система учета военнослужащих «Импульс» станет базовой платформой для дальнейшей цифровизации армии. Она позволит военнослужащим просматривать свое военное удостоверение, получать электронные отпускные, отслеживать дни отпуска и выслуги, а также контролировать учет оружия, имущества и выплат.
Как сообщили в Министерстве обороны, система уже разворачивается в воинских частях Десантно-штурмовых войск и оптимизирует работу служб персонала, «строевых» подразделений и командиров.
В Минобороны систему называют фундаментом для цифровизации всей армии, а ранее сообщали, что это первая цифровая система тактического уровня, которая должна работать в каждой воинской части.
«Она уже помогает фиксировать события службы в одном месте, сокращает время на подготовку документов и создает техническую основу для новых цифровых сервисов, ориентированных на военных», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.
Система работает в защищенном контуре, с разграничением доступа по ролям и уровням, а все действия пользователей фиксируются.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.