В ВСУ удостоверения, отпуска и учет переводят в «Импульс»: все данные о военных будут в цифре

09:05, 28 октября 2025
Цифровая система должна работать в каждой части.
В ВСУ удостоверения, отпуска и учет переводят в «Импульс»: все данные о военных будут в цифре
Цифровая система учета военнослужащих «Импульс» станет базовой платформой для дальнейшей цифровизации армии. Она позволит военнослужащим просматривать свое военное удостоверение, получать электронные отпускные, отслеживать дни отпуска и выслуги, а также контролировать учет оружия, имущества и выплат.

Как сообщили в Министерстве обороны, система уже разворачивается в воинских частях Десантно-штурмовых войск и оптимизирует работу служб персонала, «строевых» подразделений и командиров.

  • Для службы персонала — это автоматизация рутинных задач, быстрое формирование приказов, справок и отчетов без ручного копирования данных.
  • Для «строевой» — это единая карточка военнослужащего, где фиксируются все события службы, что обеспечивает согласованность информации о подразделении.
  • Для командиров — это аналитика укомплектованности и готовности подразделений, доступная мгновенно по запросу.

В Минобороны систему называют фундаментом для цифровизации всей армии, а ранее сообщали, что это первая цифровая система тактического уровня, которая должна работать в каждой воинской части.

«Она уже помогает фиксировать события службы в одном месте, сокращает время на подготовку документов и создает техническую основу для новых цифровых сервисов, ориентированных на военных», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Система работает в защищенном контуре, с разграничением доступа по ролям и уровням, а все действия пользователей фиксируются.

